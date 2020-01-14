Аудиторская компания Deloitte опубликовала рейтинг самых доходных футбольных клубов Европы по итогам сезона-2018/19.

Петербургский «Зенит» занял 28-е место, заработав 180,4 млн евро. Доходы российского клуба при этом учитывались до декабря 2018-го, так как в России финансовая отчетность подводится по итогам календарного года.

Рейтинг возглавила «Барселона» (840,8 милн евро), вторым стал «Реал» (757,3) – по сравнению с прошлым сезоном клубы поменялись местами. Третья строчка досталась «Манчестер Юнайтед» (711,5). Также в топ-10 попали «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Ознакомиться со списком полностью можно здесь.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 19 туров с 10-очковым преимуществом.

До «Барсы» ни один клуб Европы не зарабатывал более 800 млн евро за сезон.

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