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Карпин: «Дзюбу никто не гнобил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Артем не играл»
Бывший коуч «Спартака» ответил на острый вопрос.
Тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не получал игрового времени, когда они сотрудничали в «Спартаке».
«Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», – сказал 50-летний Карпин в интервью ютьюб-каналу «КраСава».
- Карпин работал в «Спартаке» с 2009 года по 2014-й, Дзюба год спустя перешел в «Зенит».
- «Ростов» Карпина идет на третьем месте в чемпионате России-2019/20.
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