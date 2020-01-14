Тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не получал игрового времени, когда они сотрудничали в «Спартаке».

«Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», – сказал 50-летний Карпин в интервью ютьюб-каналу «КраСава».

Карпин работал в «Спартаке» с 2009 года по 2014-й, Дзюба год спустя перешел в «Зенит».

«Ростов» Карпина идет на третьем месте в чемпионате России-2019/20.

Экс-агент Дзюбы: «Асхабадзе и Карпин выдавливали Артема из «Спартака»

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