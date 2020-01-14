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Слуцкий – игрокам «Рубина»: «Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много»
Леонид знает все о мотивации.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий с юмором подбодрил футболистов после первой тренировки на сборах.
«Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля… Если даже парочка умрет, у нас народу много», – сказал 48-летний коуч.
- Слуцкий возглавил казанскую команду в декабре 2019 года, подписав контракт сроком на 5 лет.
- После 19 туров чемпионата России «Рубин» занимает 13-е место, набрав 19 очков.
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