Выступавший за московский «Спартак» и лондонский «Арсенала» нападающий Квинси Овусу-Абейе стал рэпером. Овусу выступает под псевдонимом Blow в коллективе De Fellas, пишет Puna.nl.

Несколько лет Квинси прятал лицо под балаклавой, но теперь раскрыл себя. Квинси анонсировал выход альбома «New Chapter» («Новая глава»), запланированный на 17 января, и разместил в инстаграме фото на фоне футболки «Арсенала» с надписью Quincy и номером 54, под которым он когда-то играл в лондонской команде.

Один из клипов с участием рэпера собрал на ютьюбе более 400 тысяч просмотров.

Овусу-Абейе принадлежал «Спартаку» с 2006 по 2010 год.

На счету футболиста из Ганы 44 матча и 3 гола за московский клуб.

33-летний игрок закончил карьеру в 2016 году – его последней командой стал голландский «Неймеген».

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