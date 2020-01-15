Твиттер фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона» сообщил, что одному из болельщиков сине-бело-голубых заменили реальный срок заключения на условный.

«Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осужден на 1 год и 8 месяцев. ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам заседания срок заменен на условный», – заявили в фанатском объединении.

Против 31-летнего Артура Данилова, работающего транспортировщиком, завели уголовное дело после драки с представителями правоохранительных органов во время матча «Зенита» с «Краснодаром» в августе 2019 года.

В ноябре Данилов получил 20 месяцев колонии-поселения за противодействие сотруднику Росгвардии.

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