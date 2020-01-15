Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила, что мечтает об усыновлении нескольких детей из Африки.

– Вам хотелось взять с собой ту девочку из Африки?

– Мне бы хотелось взять как минимум четверых, – ответила Анна в сторис инстаграма в ответ на вопрос подписчика.

Семак впервые заявила о желании взять в семью темнокожего ребенка в октябре 2019 года.

Сергей Семак с женой и детьми улетел в Гвинею-Бисау сразу после последнего матча «Зенита» в Лиге чемпионов против «Бенфики».

Анна снимала в Африке новые серии фильма о детях-альбиносах.

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