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Жена Семака: «Мне бы хотелось взять как минимум четверых детей из Африки»

Жена Семака: «Мне бы хотелось взять как минимум четверых детей из Африки»
Eurosport

1 час назад

У них уже восемь детей, будет 12.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила, что мечтает об усыновлении нескольких детей из Африки.

– Вам хотелось взять с собой ту девочку из Африки?

– Мне бы хотелось взять как минимум четверых, – ответила Анна в сторис инстаграма в ответ на вопрос подписчика.

  • Семак впервые заявила о желании взять в семью темнокожего ребенка в октябре 2019 года.
  • Сергей Семак с женой и детьми улетел в Гвинею-Бисау сразу после последнего матча «Зенита» в Лиге чемпионов против «Бенфики».
  • Анна снимала в Африке новые серии фильма о детях-альбиносах.

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