Жена Семака: «Мне бы хотелось взять как минимум четверых детей из Африки»
У них уже восемь детей, будет 12.
Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила, что мечтает об усыновлении нескольких детей из Африки.
– Вам хотелось взять с собой ту девочку из Африки?
– Мне бы хотелось взять как минимум четверых, – ответила Анна в сторис инстаграма в ответ на вопрос подписчика.
- Семак впервые заявила о желании взять в семью темнокожего ребенка в октябре 2019 года.
- Сергей Семак с женой и детьми улетел в Гвинею-Бисау сразу после последнего матча «Зенита» в Лиге чемпионов против «Бенфики».
- Анна снимала в Африке новые серии фильма о детях-альбиносах.
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