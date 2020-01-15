Увольнение Эрнесто Вальверде – самая логичная новость недели для тех, кто хотя бы изредка следит за чемпионатом Испании. Но те, кто последний раз включал Ла Лигу еще во времена Siemens на футболках «Мадрида», вообще не поняли, за что «Барса» вышвырнула коуча.

Дядя выиграл два чемпионата подряд, громил «Реал» в Класико, собирал второстепенные трофеи (Кубок и Суперкубок) и доводил каталонцев до полуфинала ЛЧ. Кроме того, осенью Вальверде выиграл солидную лигочемпионскую группу с «Интером» и «Боруссией», а в Примере на момент отставки шел на первом месте. 49 мячей в 19 встречах – тоже космос: ни у кого в турнире нет даже 40 банок. Короче, со статистикой, титулами и результативностью у тренера «блауграны» все было гуд.

Эрнесто Вальверде, тренер «Барселоны»Getty Images

Напрягало другое: при Вальверде «Барса» выдавала спектакли исключительно за счет индивидуальных скиллов – спасибо Месси, Суаресу, Тер Штегену и Бускетсу. Когда нужно было врубать тактику, каталонцы плыли. Когда требовался моральный подзаряд, тренер тоже бубнил, а не воспламенял раздевалку. Поэтому в руководстве клуба решили (хоть и поздно), что с Вальверде «Барселона» сможет поддерживать нынешний уровень, но не развиваться. Никакой эволюции от Эрнесто – только тотальная эксплуатация актуальных суперзвезд. Этот человек был совершенно неспособен перестроить команду и создать династию.

Важно понимать: сегодня богатые клубы все чаще смотрят на европейские успехи, а не на локальные. Чемпионство – неплохая индульгенция для первого сезона, но дальше нужно давать нечто большее. Например, Аллегри стабильно побеждал в Серии А с «Юве», но так и не победил в ЛЧ: шансы закончились, терпение лопнуло, собираем вещи. Анчелотти уверенно расплющил всех в Германии (всего два поражения), но и его оперативно вышвырнули, когда поняли, что он ведет команду в тупик. «ПСЖ» не церемонился с Бланом: Лоран заграбастал 11 трофеев, но Кубка чемпионов (даже полуфинала) в резюме не вписал – миль пардон, пошел вон.

Да, речь идет о трех чемпионатах, где совсем нет конкуренции (золото «Монако» в 2017-м – единственная сенсация), но ачивки Вальверде из той же серии. В сезоне-2017/18 «Реал» сразу же отстал, зато разнес всех в ЛЧ и перекрыл внутренние триумфы «Барсы». Через год «Мадрид» вообще не сопротивлялся – каталонцы доминировали всю дистанцию и вряд ли сильно радовались очередному трофею. Так что Эрнесто объективно не добился ничего грандиозного – просто соперник был в кризисе.

Артем Дзюба, «Зенит» – «Лион»Getty Images

Все эти сюжеты – лучшая мотивация для Сергея Семака. Он пришел в «Зенит» после двух чудовищных сезонов, получил лучший состав в стране, модернизировал его зимой 2019-го, а затем с запасом выиграл РПЛ – так тренер подтвердил собственную адекватность. В этом году все идет ко второму золоту Семака, но экстаза не будет даже в минимальных дозах: что тут праздновать, когда все конкуренты гораздо слабее, а самый принципиальный соперник бултыхается на десятой строчке?

Премьер-лига – уже закрытое достижение для «Зенита», поэтому от Семака в руководстве ждут не только побед над уралами и рубинами. Как минимум коуч должен пошуметь в Европе, а как максимум – успешно инкрустировать в основу собственных воспитанников. Впрочем, пока до этого далеко: игра строится через ребят старше 25 лет, а две европейские кампании завершились разочарованием (вылет от «Вильярреала») и трагедией (четвертое место в группе ЛЧ).

Сергей СемакGetty Images

Именно поэтому «Зенит» пока не продлевает контракт с тренером, да и в целом рассматривает пролонгацию лишь для 2021 года. Боссы все еще не видят, за счет чего команда может развиваться при Семаке – он, как и Вальверде, неплохо работает с текущим материалом, но не в состоянии вывести его на новый уровень.

Эта весна – решающее время для Сергея: гигантский отрыв позволяет абстрагироваться от результата, поэкспериментировать с составом и хотя бы примерно продемонстрировать тренерскую философию. Либо ее отсутствие – тогда клуб однозначно задумается над тем, чтобы снова пригласить в Петербург элитного иностранца.

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