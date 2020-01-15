Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как смотрел финал молодежного чемпионата России по хоккею между Россией и Канадой.

«Смотрел ли я финал МЧМ-2020 и на том ли канале? Ну, само собой. Кто смотрел по «Матч ТВ» – меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят… Какое-то у них отношение: все смотрят, и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока. Ну, это ладно.

Конечно, я смотрел. Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.

Канадцы, хоть и считаются законодателями жесткой игры, провоцировали и играли очень хитро. Нелепые удаления убили всю игру. У Канады вообще не было шансов. Понятно, что повезло, когда забили мусорный гол: попало кому-то в ногу и залетело. Но в целом я вообще не мог понять, за счет чего Канада может выиграть у наших. Наши их просто полностью переигрывали, но эти удаления сломали всю игру», – сказал 31-летний Дзюба в интервью

Канада выиграла со счетом 4:3 и взяла титул.

Матч транслировали на Первом канале, «Матч ТВ» параллельно запустил запись финала МЧМ-2011, где Россия победила.

Повтор финала МЧМ-2011 вместо прямой трансляции посмотрели 1,3 млн человек

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