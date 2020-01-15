Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал шутки на тему собственного возраста. В 2020 году футболисту исполнится 37 лет.

«Иванович все время говорит: посмотри на свой год рождения. И постоянно просит: назови трех футболистов, кто в 36 еще играет. Что отвечаю? Раньше точно помнил. Подождите… Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И еще один японец, которому 52. Так что у меня еще вся карьера впереди», – цитирует Жиркова «Чемпионат».

Юрий имел в виду японца Кадзуеси Миуру из «Йокогамы».

В 18 турах чемпионата России Жирков забил два мяча и отдал три ассиста.

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