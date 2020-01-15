Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал автором первого мяча петербургской команды в 2020 году.

28-летний футболист забил в двустороннем матче на межсезонных сборах в Дохе (Катар). Гол стал единственным в игре, благодаря этому команда Кокорина победила.

Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.

РФС разрешил «Зениту» заявить Кокорина на весеннюю часть сезона.

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