Getty Images

Кокорин забил первый мяч «Зенита» в 2020-м

Кокорин забил первый мяч «Зенита» в 2020-м
Eurosport

7 мин. назад

Петербургский клуб провел двусторонку на сборах.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал автором первого мяча петербургской команды в 2020 году.

28-летний футболист забил в двустороннем матче на межсезонных сборах в Дохе (Катар). Гол стал единственным в игре, благодаря этому команда Кокорина победила.

  • Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.
  • РФС разрешил «Зениту» заявить Кокорина на весеннюю часть сезона.

«У меня еще вся карьера впереди». Жирков вспомнил японца, который играет в 52 года

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте