Петербургский «Зенит» занял второе место в Европе по приросту средней посещаемости.

Отчет УЕФА оказался в распоряжении «Р-Спорт». Среднее чисто зрителей увеличилось с 25 406 до 43 963 человек после переезда клуба со стадиона «Петровский» на арену «Санкт-Петербург». Лидирующее место в рейтинге занял «Тоттенхэм».

По общей посещаемости первое место заняла «Барселона», играющая на «Камп Ноу».

«Зенит» впервые сыграл официальный матч на новом сезоне в апреле 2017 года, арена вмешает 67 800 тысяч зрителей.

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