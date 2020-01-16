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«Копаем тут, деньги на Мбаппе надо срочно найти». Карпин шутит на сборах в Абу-Даби
Кажется, «Ростов» наткнулся на нефтяное месторождение.
«Ростов» проводит межсезонный сбор в Абу-Даби, и главный тренер Валерий Карпин дал футболистам шуточную установку перед тренировкой.
«Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти», – сказал 50-летний Карпин.
- Осенью сообщалось о финансовых проблемах «Ростова», из-за которых Карпин и ведущие игроки могли покинуть клуб.
- После 19 туров команда идет на третьем месте, отставая от «Зенита» на 11 очков
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