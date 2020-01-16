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«Копаем тут, деньги на Мбаппе надо срочно найти». Карпин шутит на сборах в Абу-Даби

«Копаем тут, деньги на Мбаппе надо срочно найти». Карпин шутит на сборах в Абу-Даби
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Кажется, «Ростов» наткнулся на нефтяное месторождение.

«Ростов» проводит межсезонный сбор в Абу-Даби, и главный тренер Валерий Карпин дал футболистам шуточную установку перед тренировкой.

«Ребят, звонили из руководства. Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти», – сказал 50-летний Карпин.

  • Осенью сообщалось о финансовых проблемах «Ростова», из-за которых Карпин и ведущие игроки могли покинуть клуб.
  • После 19 туров команда идет на третьем месте, отставая от «Зенита» на 11 очков

Карпин: «Дзюбу никто не гнобил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Артем не играл»

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