Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун опроверг информацию о проблемах со здоровьем и госпитализации.

Телеграм-канал Mash сообщил, что 29-летний нигериец попал в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии после жалобы на боль в почках. На самом деле футболист находится с командой на сборе в Турции и хорошо себя чувствует.

«Это я, Слай. Я в Турции, Анталия, на предсезонной подготовке. Сегодняшняя тренировка окончена, я устал и отдыхаю, и готовлюсь к завтрашнему дню. Со мной все хорошо, с моим телом все хорошо. Усердно тренируемся и готовимся ко второй части сезона. Все хорошо», – сказал Игбун в видеообращении.

Игбун переехал в Россию в 2015 году и стал играть за «Уфу».

В сентябре 2019 года он перешел в «Динамо» на правах аренды.

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