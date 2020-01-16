В конце 2013 года защитник Виталий Дьяков стал суперзвездой Премьер-лиги: во-первых, мощно выжигал за «Ростов» вместе с Артемом Дзюбой и Джано Ананидзе, во-вторых, дал роскошное интервью Eurosport. «Я вообще против всех геев. Я их за людей не считаю – я их презираю, категорически против них. В моем круге подобных людей вообще нет, я бы с ними даже общаться не смог», – после настолько толерантной реплики о существовании Виталия узнали даже те, кто совсем не следит за футболом.

Тогда же, в декабре 2013-го, Дьяковым заинтересовались богатые клубы: был вариант либо уйти в «Рубин», либо сразу в «Зенит», без традиционного транзита через Казань. Руководители «Ростова» открыто признавались, что с радостью отпустят защитника в Санкт-Петербург – глупо упускать такой шанс, когда ты разорвал РПЛ и в теории можешь допрыгнуть до сборной и чемпионата мира-2014.

Важно понимать, что шесть лет назад за Виталия реально хотелось болеть. После того, как Леха Сапогов скоропостижно завязал со спортом в 25, именно парень из Ростова стал самым непосредственным спикером футбольной провинции. И дело вовсе не в том, что Дьяков ненавидел геев (гомофобия на Руси в почете), а в том, что не стеснялся об этом говорить, причем самыми четкими словами.

Виталий Дьяков Ростов фото: fc-rostov.ruFrom Official Website

Но зимой 2014-го Виталий так никуда и не перешел. Судя по всему, он даже никуда не стремился – защитника можно понять. Тот «Ростов» забрался на седьмое место в чемпионате, лишил «Локомотив» долгожданного золотишка, но главное – хлопнул «Краснодар» в финале Кубка России. Сам Дьяков хоть и вонзил шесть банок в РПЛ, но остался без ЧМ: Капелло посчитал, что защитник еще сырой, но не отрицал, что видит в нем перспективу. Виталий радовался и такой характеристике, особенно учитывая, что в 2011-м Смородская списала его из «Локо» с обиднейшей формулировкой: Ольга заявила, что у Дьякова нет будущего в футболе.

Конечно, после триумфа в Кубке стоило скорее сваливать из Ростова, где постоянно перебои с деньгами и кадрами. Но Виталий опять побоялся перемен, а зря: бюджет продырявился, заход в ЛЕ привел к провалу (летний вылет от «Трабзона» – и чао), а команда весь сезон трепыхалась возле зоны вылета.

Все стало чуть лучше, когда пришел Курбан Бердыев, который и спас ростовчан от российского Чемпионшипа. Последние два гола (в том числе решающий, в ничейной игре с ЦСКА) в том сезоне втащил именно Дьяков, а затем он же оформил хет-трик в ворота «Тосно» в стыках. «Ростов» выжил, но денег катастрофически не хватало. Виталий вспомнил тот период так: лето 2015-го, нужно ехать на сборы, а в клубе восемь человек, из которых только трое на контрактах. Бердыев тоже сомневался, оставаться или нет – его, как и всех, просто кормили обещаниями, но смс о пополнении баланса так и не приходили.

Под конец июля 2015 года Дьяков психанул и подписал контракт с «Динамо». Переговоры шли очень долго, затем защитника пытался перехватить другой московский клуб, и только после этого бело-голубые оживились и резво согласовали с Виталием все детали. В месяц он получал около 6 млн рублей, причем без задержек, в отличие от «Ростова», который и сейчас регулярно сидит без денег.

Виталий Дьяков против Артема ДзюбыGetty Images

«Я давно хотел перейти в топ-клуб, выступать на новом уровне», – так Дьяков прокомментировал переход в «Динамо». В конце сезона его клуб впервые в истории скатился в ФНЛ (как раз новый уровень), а «Ростов», который погасил все долги перед игроками, тренерами и персоналом, прорвался в Лигу чемпионов.

Позже Виталий говорил, что после вылета было тяжело выйти на улицу: все спрашивали, не обидно ли за переезд в Москву. На это Дьяков всегда отвечал, что вообще не жалеет о трансфере в «Динамо», потому что «Ростов» тем летом распадался на молекулы и мог вообще обанкротиться. С одной стороны, защитник прав: разумнее заработать больше миллиона долларов за год, чем сидеть без скромной зарплаты по четыре месяца. С другой стороны, погружение в ФНЛ стало для Виталия настоящим проклятьем – он не может возродить карьеру уже 3,5 года.

Сначала была аренда в «Томь», где тоже не платили – пришлось даже подавать в суд. Затем долгая и мутная тяжба с «Динамо»: там справедливо считали, что контракт Дьякова надо пересматривать в меньшую сторону, а Виталий требовал буквального исполнения всех обязательств. Потом, уже после ссылки в «Динамо-2», защитник нашел вариант в Турции, но из положенных двух лет в «Сивасспоре» провел там чуть больше года. Дьяков жаловался, что тренер не дает играть, разорвал договор и постарался пристроиться в РПЛ. Бесполезно: пришлось ехать в минское «Динамо».

Кстати, до этого Виталий прямо говорил, что готов перейти в любой европейский чемпионат, не считая белорусской лиги. Трансфером в Минск он забил на гордость, но и эта жертва была напрасной: боссы не переводили кэш по три месяца, партнеры жутко бесили (Эдгар Олехнович даже получил в грудь), но сильнее всего раздражали болельщики. Во время одного из матчей на Кубок Дьяков сказал фанатам, что тем, кому не нравится смотреть на «Динамо», лучше оставаться дома. Завязался конфликт, до драки дело не дошло, но летом 2020-го Виталий вернулся в Россию – очередной разрыв контракта.

Надо признать: Дьякова не ценили нигде, кроме «Ростова». В остальных клубах вечно ругался с тренерами, задирался на поле (наезжал даже на Акселя Витселя) и не слишком уважал болельщиков – наверное, Виталий правда заслуженно сидит без работы в свои 30 лет. Но крах его карьеры все равно выглядит мистически. Один неверный трансфер, и удача отвернулась навсегда – вряд ли экс-перспективный защитник Дьяков еще поиграет за приличные команды.

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