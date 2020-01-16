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Друг Игбуна взял его документы и оправился в больницу ради бесплатного лечения

Друг Игбуна взял его документы и оправился в больницу ради бесплатного лечения
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Не помогло – парня быстро раскусили.

Выяснились подробности госпитализации полузащитника «Динамо» Сильвестра Игбуна, о которой днем 16 января сообщил телеграм-канал Mash.

Оказалось, что за медицинской помощью в одну из больниц Москвы обратился не Игбун, а его друг Олучи. Он представился игроком «Динамо», показал соответствующие документы и предоставил динамовский полис добровольного медицинского страхования, чтобы не платить за лечение.

«Это не Игбун, потому что Игбун в Турции. А вот почему его документы и личность использует близкий приятель (у них в инсте совместные фотки), еще только стоит установить», – отмечает Mash.

  • В чемпионате России-2019/20 Игбун провел 10 матчей и забил два мяча.
  • «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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