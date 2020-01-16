В Москве прошло общее собрание клубов российской Премьер-лиги. На нем был принят ряд важных решений – разберем их по пунктам.

Сергей Прядкин продлил полномочия

Президент РПЛ останется на посту еще на пять лет. «В конце прошлого собрания клубы выступили с инициативой, что мой срок полномочий заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата, что не очень правильно. Они выступили с инициативой продлить мой срок на пять лет сейчас, проголосовали «за» единогласно», – рассказал Прядкин.

Сергей Прядкин с маскотом «Зенита»Getty Images

РПЛ расширят

14 из 16 клубов лиги проголосовали за ее расширение до 18 команд – против выступили только «Зенит» и «Спартак». «Маловероятно, что с нового сезона это можно сделать, не нарушая спортивный принцип. Так как клубы за – дальнейшее за исполкомом РФС, там будет принято окончательное решение», – отмечает журналист Василий Конов.

Как будет происходить расширение?

Увеличить число клубов в РПЛ с сохранением всех спортивных принципов – не самая простая задача. Один из возможных вариантов (он обсуждался в июне 2019 года) состоит в следующем:

из РПЛ никто не вылетает напрямую, 13-14 места гарантированно сохраняют прописку в элите;

две лучшие команды ФНЛ гарантированно выходят в РПЛ

15-16 места РПЛ играют стыки с 3-4 местами ФНЛ

победители стыков получают путевки в РПЛ = в РПЛ становится не 16, а 18 команд.

Кристиан Нобоа («Сочи»)Eurosport

Формат Кубка России поменяется

Также большинство клубов (девять против семи) выступили за реформу Кубка России. Она вступит в силу уже со следующего розыгрыша. Основная модернизация коснется стадии 1/16 финала – об этом рассказал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги»:

По новому формату Кубка России:

6 (или 5, когда квота России сократится) участников еврокубков начинает с 1/8 финала;

со стадии 1/8 финала турнир проходит так, как сейчас;

на стадии 1/16 финала клубы образуют 10 (или 11) групп, и после матчей каждый с каждым в один круг победитель выходит в 1/8;

клубы РПЛ на этой стадии играют в гостях.

Таким образом Кубок России-2020/21 пройдет по одной из следующих схем (фото телеграм-канала «Футбольный Биги»):

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