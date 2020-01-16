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Цорн прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд

Цорн прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд
Eurosport

43 мин. назад

Говорит, что эта идея только навредит российскому футболу.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему красно-белые не поддержали идею расширения РПЛ.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – приводит слова Цорна официальный телеграм-канал пресс-службы «Спартака».

  • Решение о расширении РПЛ до 18 команд было принято на общем собрании клубов лиги.
  • Против расширения проголосовали два клуба – «Спартак» и «Зенит».

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