Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему красно-белые не поддержали идею расширения РПЛ.

«Спартак» проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова. В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово.

Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав. Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – приводит слова Цорна официальный телеграм-канал пресс-службы «Спартака».

Решение о расширении РПЛ до 18 команд было принято на общем собрании клубов лиги.

Против расширения проголосовали два клуба – «Спартак» и «Зенит».

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