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«Зенит», «Рубин», «МЮ» и «Сити» попали в топ клубов с худшим трансферным балансом в 2018-м
Лидеры рейтинга – «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал расходы клубов на трансферном рынке по итогам 2018 года.
Топ команд с худшим трансферным балансом за указанный период возглавил «Манчестер Юнайтед» – убытки клуба составили 134 млн евро. «Красные дьяволы» лидируют по этому показателю за последние пять лет.
В рейтинг также попали два российских клуба – «Зенит» (убыток питерцев – 29 млн евро) и «Рубин» (53 млн).
Первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:
- 1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 134 млн евро
- 2. «Манчестер Сити» (Англия) – 107 млн
- 3. «Бавария» (Германия) – 79
- 4. «Милан» (Италия) – 73
- 5. «Кристал Пэлас» (Англия) – 53
- 6. «Рубин» (Россия) – 53
- 7. «Уотфорд» (Англия) – 48
- 8. «Наполи» (Италия) – 45
- 9. «Ньюкасл» (Англия) – 43
- 10. «Сток Сити» (Англия) – 38
- 11. «Марсель» (Франция) – 37
- 12. «Интер» (Италия) – 37
- 13. «Вольфсбург» (Германия) – 34
- 14. «Атлетико» (Испания) – 32
- 15. «Реал» (Испания) – 32
- 16. «Зенит» (Россия) – 29
- 17. «Ювентус» (Италия) – 26
- 18. «Гамбург» (Германия) – 25
- 19. «Фиорентина» (Италия) – 24
- 20. «Борнмут» (Англия) – 23
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