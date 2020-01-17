Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал расходы клубов на трансферном рынке по итогам 2018 года.

Топ команд с худшим трансферным балансом за указанный период возглавил «Манчестер Юнайтед» – убытки клуба составили 134 млн евро. «Красные дьяволы» лидируют по этому показателю за последние пять лет.

В рейтинг также попали два российских клуба – «Зенит» (убыток питерцев – 29 млн евро) и «Рубин» (53 млн).

Первая двадцатка рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 134 млн евро

2. «Манчестер Сити» (Англия) – 107 млн

3. «Бавария» (Германия) – 79

4. «Милан» (Италия) – 73

5. «Кристал Пэлас» (Англия) – 53

6. «Рубин» (Россия) – 53

7. «Уотфорд» (Англия) – 48

8. «Наполи» (Италия) – 45

9. «Ньюкасл» (Англия) – 43

10. «Сток Сити» (Англия) – 38

11. «Марсель» (Франция) – 37

12. «Интер» (Италия) – 37

13. «Вольфсбург» (Германия) – 34

14. «Атлетико» (Испания) – 32

15. «Реал» (Испания) – 32

16. «Зенит» (Россия) – 29

17. «Ювентус» (Италия) – 26

18. «Гамбург» (Германия) – 25

19. «Фиорентина» (Италия) – 24

20. «Борнмут» (Англия) – 23

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