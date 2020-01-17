Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Артем Дзюба и «Зенит» договорились обо всех условиях нового соглашения.

«Контракт согласован. «Зенит» просто готовит определенный момент, презентацию. Возможно, [объявление] произойдет после возвращения «Зенита» с первого сбора.

Там был важный момент, потому что [у Дзюбы] истек срока контракта с Жорже Мендешом. Если ты переподписываешься с питерским клубом, когда у тебя не истекло соглашение с Мендешом, то должен Жорже платить комиссию. Я думаю, что скоро «Зенит» объявит эту историю», – заявил Егоров-отец в ютьюб-стриме на канале Василия Уткина.

Действующий контракт 31-летнего Дзюбы заканчивается в июне 2020 года.

В начале декабря гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг информацию о том, что капитан сборной России уже подписал новое соглашение по схеме 2+1.

Первый сбор «Зенита» в Катаре закончится 25 января.

Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?

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