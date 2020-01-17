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«Советовались с Аршавиным». На просмотр в «Зенит» прибыл капитан сборной Казахстана
26-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата».
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о капитане сборной Казахстана Бауржане Исламхане, который прибыл в лагерь сине-бело-голубых на просмотр.
«Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит.
Я разговаривал со специалистами в Казахстане, они считают, что из действующих игроков он самый лучший. Естественно, советовались с Андреем Аршавиным по этой кандидатуре», – заявил «Р-Спорт» Медведев.
- Исламхан выступал за «Кайрат» с 2014 года. В конце прошлого года у него истек контракт с клубом, и он стал свободным агентом.
- В прошедшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги Бауржан принял участие в 22 матчах, забил семь мячей и получил две желтые карточки.
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