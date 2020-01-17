Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о капитане сборной Казахстана Бауржане Исламхане, который прибыл в лагерь сине-бело-голубых на просмотр.

«Бауржан Исламхан будет на сборах с «Зенитом». Это лучший игрок Казахстана, капитан «Кайрата» и сборной, хороший результативный полузащитник. Он у нас на просмотре, посмотрим, как себя проявит.

Я разговаривал со специалистами в Казахстане, они считают, что из действующих игроков он самый лучший. Естественно, советовались с Андреем Аршавиным по этой кандидатуре», – заявил «Р-Спорт» Медведев.

Исламхан выступал за «Кайрат» с 2014 года. В конце прошлого года у него истек контракт с клубом, и он стал свободным агентом.

В прошедшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги Бауржан принял участие в 22 матчах, забил семь мячей и получил две желтые карточки.

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