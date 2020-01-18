Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, критически отозвалась о женщинах, которые манипулируют мужчинами при помощи детей.

«Я тут хотела с вами поболтать и узнать, что вы думаете по этому поводу. Потому что я, если честно, в шоке. Все чаще встречаю девушек (не буду называть имен), которые относятся к детям как к методу шантажа мужчины. «Вот залечу, он уже никуда не денется», «У нас двое детей, он мне должен», «Я ему родила, теперь пусть отдувается»... У меня, как у мамы троих, от таких слов волосы встают дыбом.

Как можно манипулировать мужем и упрекать его в том, что ты родила ему детей, и теперь он должен? Мы с мужем любим наших детей, мы оба их воспитываем, оба в них вкладываем, радуемся, ругаем. Мы равнозначные родители. Да, женщина 9 месяцев вынашивает ребенка, потом роды, потом кормление, бессонные ночи, воспитание, никто не умаляет всех проблем, с которыми мамам приходится сталкиваться, и мужчины должны это понимать.

Но вы же не инкубатор и даже не суррогатная мать, которой должны заплатить, вы же делали это все ради своего ребенка, потому что вы его хотели и ждали. Я не говорю сейчас о мамах-одиночках, которые остались с ребенком одни и теперь не должны просить помощи и алиментов. Я о замужних барышнях, которые решают после родов показать мужу все гадкие стороны своего характера и вообще становятся другими людьми.

Я знаю пару примеров таких семей, где жена была просто идеальной до момента беременности, а после она решила, что ей все должны и что она главная жертва. Ладно ты, муж, но такое отношение сказывается даже на ребенке, ведь он все чувствует. Когда мама переносит беременность с удовольствием, искренне ждет и любит ребенка, и заботится о нем, он и вырастает здоровым – как физически, так и морально. А когда к ребенку относятся только лишь как к поводу кем-то манипулировать, сами понимаете, что будет. Вы встречали таких женщин?» – написала Погребняк в инстаграме.

На прошлой неделе прогремел конфликт между Марией Погребняк и водителем «Яндекс.Такси» – после него жене Павла угрожали Рамзаном Кадыровым.

В чемпионате России-2019/20 Погребняк провел 10 матчей и забил два мяча.

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