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Кажется, Кокорин готов к РПЛ – он положил крутой гол через себя на тренировке

Кажется, Кокорин готов к РПЛ – он положил крутой гол через себя на тренировке
Eurosport

19 мин. назад

Александр очень соскучился по футболу.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил ударом через себя на тренировке.

Потрясающий финт удался 28-летнему футболисту во время тренировочных сборов петербургского клуба в Дохе – он отправил мяч в ворота после навеса с фланга. Видео выложила в инстаграм пресс-служба «Зенита».

  • Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.
  • РФС разрешил «Зениту» заявить Кокорина на весеннюю часть сезона.

Кокорин забил первый мяч «Зенита» в 2020-м

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