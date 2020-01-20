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Кажется, Кокорин готов к РПЛ – он положил крутой гол через себя на тренировке
Александр очень соскучился по футболу.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил ударом через себя на тренировке.
Потрясающий финт удался 28-летнему футболисту во время тренировочных сборов петербургского клуба в Дохе – он отправил мяч в ворота после навеса с фланга. Видео выложила в инстаграм пресс-служба «Зенита».
- Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.
- РФС разрешил «Зениту» заявить Кокорина на весеннюю часть сезона.
Кокорин забил первый мяч «Зенита» в 2020-м
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