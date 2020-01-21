«Зенит» отдал Александра Кокорина в аренду «Сочи» до конца сезона-2019/20.

О сделке официально сообщил «Сочи», который неофициально называют фарм-клубом «Зенита». Питерцы регулярно отправляют футболистов в аренду в этом направлении: ранее из «Зенита» в «Сочи» перешли Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Антон Заболотный и Андрей Мостовой.

Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.

РФС разрешил «Зениту» заявить Кокорина на весеннюю часть сезона.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Кажется, Кокорин готов к РПЛ – он положил крутой гол через себя на тренировке

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