27-летний грузинский полузащитник Джано Ананидзе покинул «Спартак» после 13 лет в клубе.

Воспитанник красно-белых расторг контракт с москвичами по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Спартака».

«Хочется выразить благодарность всем работникам клуба, всем тренерам, с которыми приходились работать, руководству, Леониду Арнольдовичу Федуну. «Спартак» был домом для Джано 11 лет, он навсегда останется в его сердце.

Что касается решения о расторжении, то разговор состоялся по окончанию осенней части чемпионата. Ананидзе сам подошел к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количество игрового времени. Ему предстоят важнейшие матчи за сборную Грузии, полуфинал с белорусами в плей-офф Лиги наций, а потом, если все будет хорошо, и финал. Грузия никогда не была так близка к попаданию на большой турнир, поэтому для Ананидзе это огромная мотивация. Он всегда с большой радостью и гордостью выступает за свою сборную, ему хочется сыграть за неё на большом турнире», – объяснил решение клуба и футболиста агент Джано Тимур Лепсая.

За последний год «Спартак» расторг контракты с несколькими ключевыми футболистами: клуб покинули Денис Глушаков, Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров.

Ананидзе провел за «Спартак» 146 матчей и забил 16 мячей. Его зарплата в клубе была в районе 2-2,5 млн евро за сезон.

В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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