«МЮ» и «Арсенал» интересовались русским форвардом. Соболев правда уедет в АПЛ?

Саша Соболев роскошно вкатился в сезон-2019/20. 22-летний парень из «Крыльев», которого прежде знали только фанаты ФНЛ, дублем похоронил ЦСКА, вонзил «Спартаку» и «Локомотиву», прибил «Урал» унизительным парашютом, а еще оформил бисиклету «Арсеналу». Меньше чем за три месяца Александр закинул десять голов, исполнил три ассиста, заработал вызов от Черчесова и прокачал прайс на Transfermarkt: летом 195-сантиметровый страйкер стоил 1,2 млн евро, а сейчас оценивается в 4,5 млн – солидный буст для пацана из Барнаула.

Самое удивительное, что практически каждый осенний гол Соболева вызывал нездоровый резонанс в зарубежных медиа. Например, в октябре немецкий сайт ruhr24 передал, что Сашей плотно заинтересовалась «Боруссия». Примерно тогда же проскочила информация, что ради нападающего на матч с «Сочи» приехали скауты лондонского «Арсенала» – этот инсайд подтвердил сам Александр. Но самая бредовая новость из этой серии – возможный оффер от «Ман Юнайтед»: The Sun даже сообщила, что «Крылья» потребовали за лидера 17 млн евро – какое безумие.

Волна интереса от грандов выглядит волшебно и воодушевляюще, если не знать, что продвижением Саши занимается Павел Андреев – один из самых опытных, опасных и хитрых агентов России. Чтобы понять, насколько силен Андреев, достаточно узнать историю их сотрудничества с Соболевым. Изначально форвард был клиентом Александра Маньякова, но прошлой зимой тот признался, что вышел из проекта – звучит подозрительно, потому что добровольно игроков обычно не отдают. Зато именно с тех пор все права на страйкера принадлежат Андрееву, который и набивает ценник сказками про «МЮ» и другие суперклубы.

Александр Соболев в игре против ЦСКАGetty Images

Проблема в том, что и сам Саша после феерического старта поверил, что стал звездой РПЛ. Такое с нападающим уже случалось в 2017-м, когда «Крылья» дали ему новый контракт (зарплата – х2), и Соболев почувствовал себя легендой. В результате он присел на банку (играли Корниленко и Шейдаев), сгонял в аренду в «Енисей», вернулся в Самару и все же одумался. Но после 10 голов в первых турах РПЛ-2019/20 ситуация повторилась. Во-первых, сам Александр врубил вальяжность. Во-вторых, аналитики российских клубов поняли, как играть против снайпера из Самары.

Самое сильное качество Соболева – находить удобного (обычно мелкого) защитника, выигрывать у него борьбу, скидывать себе мяч, а затем расстреливать вратаря. Саша правда крут в единоборствах, но за пару месяцев лига адаптировалась к его манере и нашла противоядие. Например, против «Зенита» Александр грамотно приклеился к Ракицкому (185 сантиметров), но Ярослава тут же страховал Иванович. Так шесть выигранных Соболевым дуэлей сконвертировались в один жалкий удар, да и тот мимо ворот.

Зависимость от голов единственного бомбардира стала для «Крыльев» трагедией. Когда десять человек стоят сзади, а один цепляется и забивает, кризис неминуем – разумеется, Александра наглухо закрыли. За последние шесть матчей 2019 года (они как раз случились после вызова в сборную) Соболев положил ноль голов и раздал столько же ассистов. Более того, две последние игры Саша заканчивал с желтыми карточками – кажется, у него сдали нервы.

Впрочем, как только распахнулось трансферное окно, унылый финиш Соболева забылся – осталась лишь мощная статистика. Тогда Павел Андреев снова запустил фирменный механизм. Сначала появились инсайды о переходе Александра в «Динамо» – ну, чтобы звучало правдоподобно. Потом вроде бы включился «Рубин», но даже богачей из Татарстана отпугнула комиссия агенту. Следом вроде бы активизировался ЦСКА, хотя бывший скаут клуба Андрей Мовсесьян (сейчас в Казани) еще осенью публично троллил Александра. В общем, классический для РПЛ аукцион, ничего нового.

И все же самая смешная новость этой зимы – про интерес от «Брайтона» из АПЛ. У Соболева и близко нет шансов на рабочую визу в Англию (не хватает матчей за сборную), но российские медиа все равно обсуждают сценарий с Премьер-лигой. Дело в том, что местные функционеры могут в порядке исключения одобрить визу игроку сумасшедшего таланта.

Заслуживает ли такого статуса форвард из предпоследнего клуба РПЛ? Учитывая, что в свое время лига отказала «Арсеналу» в визе Анхелю ди Марии, будет странно, если разрешение на работу получит однообразный (пока что) нападающий Саша Соболев из России. Скорее всего, «Брайтон» выдуман для того, чтобы российские клубы поскорее наскребли кэш на трансфер и комиссию. Такой вот инструмент давления через середняка из АПЛ – возможно, план Андреева все-таки сработает.

Александр Соболев, «Крылья Советов»Getty Images

Сам игрок уже улетел в космос и максимально настроился на уход из «Крыльев» – Александр поехал на сборы с самарцами, но только чтобы поддерживать форму перед трансфером в серьезный клуб. Правда, теперь все идет к тому, что этим клубом станет «Динамо», которое даже дальше от еврокубков, чем «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», так мечтавшие о Соболеве прошлой осенью.

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