Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейенорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», – написал Уткин в телеграм-канале.

Аренда 28-летнего Кокорина рассчитана до конца сезона-2019/20.

Александр не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России.

Кокорин забил первый мяч «Зенита» в 2020-м

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