Getty Images
Семак воюет с руководством «Зенита» из-за Кокорина. Но Александра все равно отдадут в «Сочи»
РПЛ еще не вернулась после зимней паузы, а в чемпионате уже горячо!
Что произошло?
Утром 21 января ФК «Сочи» сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона на правах аренды в рядах аутсайдеров РФПЛ. Оказалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был против ухода Кокорина (пусть и временного).
«Мое мнение не менялось. Кокорин нам нужен», – цитирует Сергея Богдановича «Фонтанка», ссылаясь на его инстаграм.
Александр Кокорин и Артем ДзюбаGetty Images
«Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы че с ума все посходили? Мы долго ждем его возращения», – спросил у Семака один из болельщиков «Зенита». «Вопрос не по адресу», – ответил коуч, подчеркнув, что все претензии нужно предъявлять руководству.
Как еще Семак отреагировал на происходящее?
Демонстративным жестом. Сергей Богданович сделал Кокорина капитаном в товарищеском матче против «Аль-Увайнаха». Вдохновленный Александр моментально забил три мяча, один из них – пяткой.
«Семак этим дает понять, что Кокорин ему нужен. Семак всегда говорил, что он рассчитывает на него, а по поводу аренды он сказал, что этот вопрос не по адресу. Это сигнал руководству от Семака? Это не просто сигнал, он все время говорит, что Кокорин в прекрасной форме и он нужен ему. Нужно дождаться официального заявления от клуба», – высказался популярный комментатор Геннадий Орлов.
К Семаку присоединились болельщики
Во время трансляции матча «Зенит» – «Аль-Увайнах» на ютьюбе практически все комментарии фанатов сводились к одному: оставьте Кокорина.
Впрочем, вероятность того, что руководство «Зенита» прислушается к Семаку и болельщикам, ничтожно мала. Гендир «Сочи» Дмитрий Рубашко уверен – отъезду Александра в российские субтропики ничто не помешает.
«Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор», – приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».
- В сентябре 2019 года Кокорин и Павел Мамаев досрочно покинули исправительную колонию в Белгородской области. Игроки отбывали тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
- Мамаев после выхода из тюрьмы расторг контракт с «Краснодаром» и стал игроком «Ростова».
Уткин – об аренде Кокорина в «Сочи»: «Парня гнобят дальше. Даже моей циничной фантазии не хватило»