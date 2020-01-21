Что произошло?

Утром 21 января ФК «Сочи» сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона на правах аренды в рядах аутсайдеров РФПЛ. Оказалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак был против ухода Кокорина (пусть и временного).

«Мое мнение не менялось. Кокорин нам нужен», – цитирует Сергея Богдановича «Фонтанка», ссылаясь на его инстаграм.

Александр Кокорин и Артем ДзюбаGetty Images

«Какого черта вы Кокорина отдаете? Он лучший, вы че с ума все посходили? Мы долго ждем его возращения», – спросил у Семака один из болельщиков «Зенита». «Вопрос не по адресу», – ответил коуч, подчеркнув, что все претензии нужно предъявлять руководству.

Как еще Семак отреагировал на происходящее?

Демонстративным жестом. Сергей Богданович сделал Кокорина капитаном в товарищеском матче против «Аль-Увайнаха». Вдохновленный Александр моментально забил три мяча, один из них – пяткой.

«Семак этим дает понять, что Кокорин ему нужен. Семак всегда говорил, что он рассчитывает на него, а по поводу аренды он сказал, что этот вопрос не по адресу. Это сигнал руководству от Семака? Это не просто сигнал, он все время говорит, что Кокорин в прекрасной форме и он нужен ему. Нужно дождаться официального заявления от клуба», – высказался популярный комментатор Геннадий Орлов.

К Семаку присоединились болельщики

Во время трансляции матча «Зенит» – «Аль-Увайнах» на ютьюбе практически все комментарии фанатов сводились к одному: оставьте Кокорина.

Впрочем, вероятность того, что руководство «Зенита» прислушается к Семаку и болельщикам, ничтожно мала. Гендир «Сочи» Дмитрий Рубашко уверен – отъезду Александра в российские субтропики ничто не помешает.

«Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор», – приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

В сентябре 2019 года Кокорин и Павел Мамаев досрочно покинули исправительную колонию в Белгородской области. Игроки отбывали тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.

Мамаев после выхода из тюрьмы расторг контракт с «Краснодаром» и стал игроком «Ростова».

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