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Отчим Кокорина: «К мнению Семака стоит прислушиваться. Он хвостом не вилял и замечен за этим не был»

Отчим Кокорина: «К мнению Семака стоит прислушиваться. Он хвостом не вилял и замечен за этим не был»
Eurosport

47 мин. назад

Только Семак может отстоять Кокорина для «Зенита».

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, высказался о ситуации с арендой форварда из «Зенита» в «Сочи».

«Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к «Сочи» – а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в «Зенит», насколько я понимаю, он и сейчас с «Зенитом» на сборах, куда ему возвращаться?

Заканчивается ли контракт Кокорина с «Зенитом» летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом – тогда да, заканчивается летом.

Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был», – цитирует Логинова «Чемпионат».

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20.
  • В тот же день Александр играл за «Зенит» с капитанской повязкой в предсезонном матче и сделал хет-трик.

Семак воюет с руководством «Зенита» из-за Кокорина. Но Александра все равно отдадут в «Сочи»

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