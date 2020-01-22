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Евро-футбол: руководство «Зенита» проведет беседу с Семаком из-за его публичной позиции по Кокорину
Бунт коуча не понравился зенитовским боссам.
Руководство «Зенита» проведет беседу с главным тренером Сергеем Семаком из-за ситуации с нападающим Александром Кокориным.
43-летний коуч выразил недовольство арендой форварда в «Сочи» – по его мнению, Кокорин должен остаться в «Зените». По информации Евро-футбол.ру, руководству клуба не понравилось, что Семак выразил недовольство в медиа и социальных сетях.
Также сообщается, что трансфер не был согласован с тренерским штабом – Семак рассматривает Кокорина в качестве игрока основы.
- Об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20 сообщил твиттер «Сочи».
- В тот же день Кокорин с капитанской повязкой сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» на сборах.
Отчим Кокорина: «К мнению Семака стоит прислушиваться. Он хвостом не вилял и замечен за этим не был»
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