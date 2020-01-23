Владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию о том, что Александр Кокорин узнал о переходе в его клуб из СМИ.

«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – приводит слова функционера РИА «Новости».

Агент игрока Кирилл Логинов ответил на заявление владельца «Сочи». «Слова Ротенберга? Не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит», – цитирует агента Sport24.

Кокорина в инстаграме поддержал его партнер по нападению «Зенита» Сердар Азмун.

Об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20 сообщил твиттер «Сочи».

В тот же день Кокорин с капитанской повязкой сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» на сборах в Катаре.

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