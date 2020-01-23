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Ротенберг – об аренде Кокорина в «Сочи»: «Он все знал заранее»
Владелец клуба не понимает, почему форвард передумал.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию о том, что Александр Кокорин узнал о переходе в его клуб из СМИ.
«То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось», – приводит слова функционера РИА «Новости».
Агент игрока Кирилл Логинов ответил на заявление владельца «Сочи». «Слова Ротенберга? Не комментирую. Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит», – цитирует агента Sport24.
Кокорина в инстаграме поддержал его партнер по нападению «Зенита» Сердар Азмун.
- Об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20 сообщил твиттер «Сочи».
- В тот же день Кокорин с капитанской повязкой сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» на сборах в Катаре.
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