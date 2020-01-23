Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал сообщения об аренде футболиста в «Сочи».

«У нас абсолютно понятная история – Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить.

– Могут ли заставить его перейти из «Зенита»?

– Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе», – заявил Логинов «Чемпионату».

В интервью для «Спорт-Экспресса» агент отказался от комментария слов владельца «Сочи» Бориса Ротенберга, заявившего, что Кокорин знал об аренде в южный клуб заранее.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. В тот же день Александр вышел на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку с клубом из Краснодарского края, но на сайте питерцев не было сообщений о временном трансфере Кокорина на «Фишт».

Семак воюет с руководством «Зенита» из-за Кокорина. Но Александра все равно отдадут в «Сочи»

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