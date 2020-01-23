Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов оказался в шорт-листе лондонского «Челси».

Руководство «синих» 22 января отправило официальное предложение в «ПСЖ» об аренде форварда Эдинсона Кавани. За шестимесячное пребывание Матадора на «Стэмфорд Бридж» менеджеры готовы отдать 6 миллионов евро и полностью взять на себя зарплату уругвайца в 425 тысяч евро в неделю.

По информации Daily Express, в случае отказа «Парижа» по Кавани «Челси» обратится в ЦСКА за Чаловым. 21-летний русский страйкер обойдется лондонцам в 23,6 миллиона евро.

Исполнительный директор «РИА Новости» Василий Конов добавил, что предметных переговоров на данный момент армейцы не ведут.

В 19 матчах Премьер-лиги Чалов забил 5 мячей и отдал 3 ассиста.

Летом ЦСКА получил оффер от «Кристал Пэлас», а зимой форвардом интересовался «Брайтон».

«Чалов не потянул бы «Челси». Кержаков – о трансфере в «ПСЖ», задержаниях фанатов и русских в Европе

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке