Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что звезда московского клуба Алексей Миранчук может отправиться в зарубежный клуб.

«У нас есть целый ряд агентов, которые честно работают, стараются обеспечить максимальный комфорт своим игрокам, понимают потребности и позицию клуба.

Что же касается конкретно Вадима [Шпинева], то его роль в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна. Потому что условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше.

Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», – заявил Кикнадзе в интервью «Известиям».

Итальянские медиа сообщали, что Миранчуком интересуется туринский «Ювентус».

Контракт 24-летнего полузащитника с «Локомотивом» действует до лета 2021 года.

Алексей Миранчук: «Европа или «Зенит»? Европа»

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