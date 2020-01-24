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Гендиректор «Локо»: «Прорабатываем трансфер Миранчука за границу»
«Ювентус» все ближе.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что звезда московского клуба Алексей Миранчук может отправиться в зарубежный клуб.
«У нас есть целый ряд агентов, которые честно работают, стараются обеспечить максимальный комфорт своим игрокам, понимают потребности и позицию клуба.
Что же касается конкретно Вадима [Шпинева], то его роль в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна. Потому что условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше.
Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось за прошлый год», – заявил Кикнадзе в интервью «Известиям».
- Итальянские медиа сообщали, что Миранчуком интересуется туринский «Ювентус».
- Контракт 24-летнего полузащитника с «Локомотивом» действует до лета 2021 года.
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