Экс-главный скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал, кто из звезд английской Премьер-лиги мог оказаться в московском клубе.

«Леон Бейли из «Генка». Это зима чемпионского сезона [2016/17]. Мы летали в Бельгию с Сергеем Родионовым, вступили в предварительные переговоры по Леону. По всем раскладам он стоил бы нам столько же, сколько и «Байеру». Единственное – нужно было больше дать отчиму, который контролировал Леона. И он перешел бы к нам.

Федуну Бейли тоже понравился. Дошло до Карреры, а он сказал: «Ну, это инвестиция на будущее». В итоге Леон перешел в «Байер» и сразу заиграл.

Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля». У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, – причем именно наш клуб недоработал.

Там кроме вышеназванных еще Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, Анхель Корреа. Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли», – заявил Аверьянов в интервью сайту «Матч ТВ».

Мохамед Салах перешел из «Базеля» в «Челси» в 2014 году за 13 миллионов евро.

В том же году Рияд Марез перебрался из «Гавра» в «Лестер», а Садио Мане из «Зальцбурга» – в «Саутгемптон».

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