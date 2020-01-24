Нападающий сборной России Федор Чалов покинул шорт-листы двух английских клубов.

21-летнего форварда в зимнее трансферное окно предложили «Вест Хэму» и «Челси».

Источники Daily Star сообщили, что Чалов не уедет в АПЛ в январе. ЦСКА не устраивает аренда русского страйкера, а оба лондонских клуба не согласны заплатить 30 миллионов евро, которые требуют москвичи.

И «молоткам», и «синим» не помешал бы еще один нападающий. Фрэнку Лэмпарду нужен форвард на замену травмированному Тэмми Абрахаму. У Дэвида Мойеса Себастьян Алле, перешедший летом из «Франкфурта» за 43 млн евро, забил всего шесть мячей, а его сменщик Альбиан Айети провел в АПЛ лишь шесть матчей.

23 января Daily Express сообщал, что «Челси» может обратиться к кандидатуре Чалова в случае отказа «ПСЖ» в аренде Эдинсона Кавани.

В 19 матчах российской Премьер-лиги Федор забил за ЦСКА пять мячей и отдал три результативные передачи.

Летом 2019 года Чалов мог перейти в «Кристал Пэлас», но армейцы не продали главного бомбардира.

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