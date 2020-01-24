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РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ

РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ
ТАСС

17 мин. назад

Легитимные выборы, скорее всего, пройдут в апреле.

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание президента российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома.

  • В пятницу на заседании комитета был рассмотрен протокол выборов главы Премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Прядкин был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ.
  • Изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации.

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