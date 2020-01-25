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3 футболиста ПФЛ дисквалифицированы за участие в тотализаторе. Они сделали более 1300 ставок
Санкции могли быть еще серьезнее.
Три футболиста из клуба ПФЛ «Машук-КМВ» дисквалифицированы и оштрафованы за участие в футбольном тотализаторе и ставки на матчи своей команды.
РФС сообщает, что под санкции попали вратарь Ярослав Малолетков и два защитника – Роман Демидов и Даниил Лезгинцев. Лезгинцев дисквалифицирован на два года, Малолетков и Демидов – на год. Им запрещено заниматься любой связанной с футболом деятельностью, также все трое оштрафованы на 300 тысяч рублей.
Комитет по этике установил нарушение по статье 18 Регламента «Запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх».
«Это не максимальное наказание, которое мы могли применить – штраф мог быть и до миллиона рублей, а лишение от футбольной деятельности вплоть до пожизненного. Мы применили не самое жесткое наказание, – заявил председатель комитета по этике Семен Андреев.
- Малолетков находится в аренде, права на него принадлежат «Мордовии».
- Всего игроки сделали более 1300 ставок.
(Фото: официальная группа ФК «Машук-КМВ» Вконтакте)
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