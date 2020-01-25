Семак станет дедом – его дочь Майя ждет ребенка
В семье Семаков намечается очередное прибавление.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вскоре станет дедом – его дочь Майя ждет ребенка.
«Время делиться нашим счастьем с миром», – написала девушка, выложив в инстаграм фото с уже заметными признаками беременности.
- Майя – дочь 45-летнего Семака от второй жены Анны.
- У Семаков семь детей, также у Сергея есть сын от первого брака. Его жена думает об усыновлении нескольких темнокожих детей.
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