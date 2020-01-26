Спортивный психолог Владимир Гущин оценил ситуацию с арендой нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

– Футболист так же, как и тренер, должен быть готов к уходу. Другое дело, что у Кокорина есть осложняющие обстоятельства. Он недавно понес наказание, и, очевидно, у него были ожидания после этого. Он хотел показать всем, что ничего не потерял и даже стал лучше.

В «Сочи» это сделать сложнее, чем в «Зените». Совершенно другая ситуация, другое количество фанатов, другие цели. От этого ему обиднее. Но, с профессиональной точки зрения, любой футболист должен быть к этому готов. Мы все время говорим, как много они получают. Но такие деньги платятся за риск здоровью и за то, что их судьбой распоряжаются по воле руководителей. Надо сжать зубы и доказывать. Конечно, это сложнее, но правила игры везде одни.

– Получается, Кокорину не стоит сейчас жаловаться?

– Жаловаться можно. Но это чисто бизнес, к чему всякие спекуляции? Я понимаю боль Кокорина и его трудности, но даже Черчесов говорит, что ему там будет лучше. Да, нет такого пиара, такого числа фанатов. Но и нет такой конкуренции и ответственности.

Александр КокоринGetty Images

Кокорин убежден, что он особенный, убежден в том, что к нему должны относиться иначе. Имеет ли он на это право? Я его игроком равным Стрельцову и близко не считаю. В советское время он во многие клубы не прошел бы в основной состав. Именно по уровню мастерства.

– Кокорина сейчас все поддерживают.

– Семак занимает правильную педагогическую позицию, поддерживая своего человека. Но, простите, Семак занимается педагогикой. А у руководства «Зенита» и «Сочи» другие задачи. Они, если хотите, общеспортивные. Каждый прав со своей колокольни. Правила жестоки, но где вы в этом мире видели справедливость? Я не видел. Почему Кокорин ее добивается только для себя?

– Не сломается ли Александр после перехода в клуб, где он не хочет играть?

– Если он не сломался в тюрьме, а сломается от перехода в «Сочи» – значит, у него большой футбольный талант, но нет психологической устойчивости. А значит, нет спортивного характера. Мало красиво бить по мячу, надо еще и уметь доказывать. И вообще стоит пересмотреть некоторые жизненные установки и перестать считать себя особенным, – цитирует Гущина «Спорт-Экспресс».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. В тот же день Александр вышел на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку с клубом из Краснодарского края, но на сайте питерцев не было сообщений о временном трансфере Кокорина на «Фишт».

Семак воюет с руководством «Зенита» из-за Кокорина. Но Александра все равно отдадут в «Сочи»

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