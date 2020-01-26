Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал конфликт Артема Дзюбы с фанатами.

– Ты автор известного мема «мог бы дома сидеть». Осенью на матче сборной прилетело Артему Дзюбе совершенно неожиданное предложение прогуляться в сторону полового органа. Как ты оцениваешь этот конфликт?

– Я просто не понимаю, откуда растут ноги, поэтому я даже не знаю, что тут комментировать. Да, неправильно и неприятно ему это слышать. Я просто знаю таких ребят. Ты правильно сказал, у меня там были движения, и с огоньком, и без. По большому счету, они никогда просто так ничего не начинают. Что-то, наверное, было, какой-то триггер. Нужно просто с ними говорить: с одними и с другими.

Кто-то мог где-то что-то сказать, кто-то что-то передал – так же тоже бывает – и, может быть, где-то неправильно понял, и пошло-поехало. Фанаты просто так никогда ничего не делают. Два года молчали, а потом ни с того ни с сего они стали кричать – так не бывает. У меня, по крайней мере, такое сложилось впечатление, из моего с ними общения, – цитирует 38-летнего Широкова «Фонтанка».

Осенью болельщики московского «Спартака» скандировали кричалку «Дзюба, иди на *** [фиг]» на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

Позже около 150-200 фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом». Многие связали задержания с кричалками про Дзюбу.

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