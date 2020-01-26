Советский футболист Владимир Пильгуй подробно рассказал о судьбе легендарного вратаря Льва Яшина после завершения спортивной карьеры.

– Мог Яшин стать тренером, как думаете?

– Нет. Наверное, не все примут эту точку зрения, но я думаю, что Лев Иванович полностью себя исчерпал в футболе как игрок. Отдал футболу все что мог, до капли. На каторгу тренерской профессии, которая требует полного погружения и абсолютной отдачи, сил у него уже не хватало. Ни душевных, ни физических.

Начальник команды – идеальная для него должность, как я понимаю. «Динамо» – организация в то время авторитетная, машины, квартиры, мебель – такими мелочами Яшина не загружали. При этом он в футболе, в гуще событий, только не тренируется и не играет. Когда его сняли с должности, это стало ударом.

– «Яшин исчерпал себя в футболе», говорите. После завершения карьеры он вообще играл в футбол?

– Никогда! Ни игры, ни тренировки. Ни одного матча даже за ветеранов: ездил с ними, но на поле не выходил. Но общая усталость – одна сторона вопроса. А вот другая, о которой не каждый задумается: Яшин не мог себе позволить выглядеть в раме плохо, пропустив какой-нибудь левый мяч или угодив в смешную ситуацию, которых в матчах ветеранов хватает. Быть слабым – недопустимо в его системе координат.

Когда ногу отняли, он, конечно, был заметно подавлен, но это точно была не слабость. На Головинском шоссе есть институт ортопедии, он лежал там в общей палате с ребятами-«афганцами», их там человек десять было. Протез Льву Иванычу сделали страшный, советский – деревяшка на ремнях. Пока приспособишься ее носить, нужно, чтобы на культе образовалась мозоль. Процесс, мягко говоря, непростой. Очень болезненный. «Афганцы» говорили: «Многое видеть довелось, но такого… Особое какое-то мужество», – сказал 72-летний Пильгуй в интервью Sportbox.ru.

Пильгуй – двукратный бронзовый призер Олимпийский игр и вице-чемпион Европы 1972 года.

Яшин стал единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч». Он признан лучшим вратарем XX века по нескольким версиям.

«Динамо» представило Яшина в образе Супергероя в честь 90-летия со дня его рождения

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере