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Fanatik: ЦСКА и «Локомотив» поборются за Старриджа

Fanatik: ЦСКА и «Локомотив» поборются за Старриджа
Eurosport

43 мин. назад

Действующий победитель Лиги чемпионов в РПЛ? Сильно!

Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне страйкер «Трабзонспора» Дэниел Старридж может перебраться в один из московских клубов.

По данным турецкого издания Fanatik, 30-летним футболистом интересуются ЦСКА и «Локомотив». Впрочем, армейцы и железнодорожники официально еще не контактировали с «Трабзоном» на тему покупки игрока.

Ранее в турецкой прессе появлялась информация, что Старриджа зимой приобретет «Спартак», который готов заплатить за него 12 млн евро.

  • Контракт Старриджа с «Трабзонспором» действует до 2021 года.
  • Transfermarkt оценивает англичанина в 10 млн евро.
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