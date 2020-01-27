Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне страйкер «Трабзонспора» Дэниел Старридж может перебраться в один из московских клубов.

По данным турецкого издания Fanatik, 30-летним футболистом интересуются ЦСКА и «Локомотив». Впрочем, армейцы и железнодорожники официально еще не контактировали с «Трабзоном» на тему покупки игрока.

Ранее в турецкой прессе появлялась информация, что Старриджа зимой приобретет «Спартак», который готов заплатить за него 12 млн евро.

Контракт Старриджа с «Трабзонспором» действует до 2021 года.

Transfermarkt оценивает англичанина в 10 млн евро.

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