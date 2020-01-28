Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем телепередачи «Вечерний Ургант» и ответил на шутливый вопрос ведущего.

– Вы плывете в лодке. Видите, как тонут Месси, Роналду и Тарасов.

– Тарасов вряд ли утонет, ха-ха.

– Кого вы возьмете на лодку, если у вас только два свободных места?

– Я уже сказал, что Тара вряд ли утонет, поэтому он своим ходом спокойно доберется. Кстати, когда стало известно, что Тарасов едет с нами на сбор, сколько гневных сообщений от поклонниц Ольги Бузовой я получил в инстаграм – это просто... Никогда не было такого негатива. Стал думать, чем вызвана такая ситуация.

– А потом вы понемногу размотали клубок...

– Да, он легко разматывался. Там две нитки, сильно не заплутаешь, – сказал 48-летний Слуцкий в эфире.

Коуч вернулся в Россию после работы в английском «Халле» и голландском «Витессе».

Тарасов находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» летом 2019 года.

«Большим инвалидам в жизни не помогал». Слуцкий ядерно пошутил над Савиным

Подписывайся на нас в инстаграме