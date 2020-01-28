Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с арендой нападающего Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика – он находится в хорошей форме и хочет играть за «Зенит». Семак говорит, что Александр ему нужен. Никаких договоренностей Кокорина с кем-то не было. Он никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи».

У клубного руководства свои соображения, но Кокорин хочет играть в футбол под руководством Семака. Команда в «Сочи» состоит из игроков разного уровня, там другой тренер. Один Кокорин, на которого там надеются… Он что, должен потащить за собой команду? Если его уговорят, то он полетит в Сочи. Но вряд ли.

Когда говорят, зачем разбивать тандем Дзюба-Азмун… Почему нельзя играть в три нападающих? Кокорин может играть полузащитником. Неужели Семак такой глупый, когда говорит, что он ему нужен? Он же знает, для чего его использовать. Разве он возьмет его, чтобы мариновать на скамейке? Все сейчас зависит от Саши, как он себя поведет. Клуб будет смотреть, что делать дальше», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. В тот же день Александр вышел на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку с клубом из Сочи, но на сайте питерцев не было сообщений о временном трансфере Кокорина на «Фишт».

Семак воюет с руководством «Зенита» из-за Кокорина. Но Александра все равно отдадут в «Сочи»

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