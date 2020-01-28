Спортивный журналист Василий Уткин сообщил подробности контракта нападающего Александра Кокорина с «Зенитом».

«Кокорин же переподписал контракт, когда еще находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть, он его переподписывал каким-то образом. Существует такая информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год.

. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю», – сказал Уткин в эфире

Об аренде 28-летнего Кокорина объявил «Сочи», но футболист и его агент не подтвердили переход.

На сайте «Зенита» информация об аренде не публиковалась.

Психолог: «Если Кокорин не сломался в тюрьме, но сломается в «Сочи», у него нет устойчивости»

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