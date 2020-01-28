Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что футболист отказал «Сочи» и продолжит карьеру в «Зените-2».

«К огромному сожалению, Саша не продолжит карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», – написала Валитова.

Об аренде 28-летнего Кокорина объявил «Сочи», но футболист и его агент не подтвердили переход.

На сайте «Зенита» информация об аренде не публиковалась.

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