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Вице-чемпионка Европы по ездовому спорту и просто красавица. Дочь Семака, которая сделает его дедом

Вице-чемпионка Европы по ездовому спорту и просто красавица. Дочь Семака, которая сделает его дедом
Eurosport

1 час назад

Майя Семак ждет первенца.

Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака Майя на прошлой неделе шокировала поклонников новостью: девушка беременна и ждет первенца.

Майе 20 лет, а ее избраннику Жене – 21. Девушка, кстати, активно увлекается спортом – ходит на матчи «Зенита», а в прошлом – вице-чемпионка Европы по ездовому спорту. Ну а еще она очень хороша собой.

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