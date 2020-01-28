Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака Майя на прошлой неделе шокировала поклонников новостью: девушка беременна и ждет первенца.

Майе 20 лет, а ее избраннику Жене – 21. Девушка, кстати, активно увлекается спортом – ходит на матчи «Зенита», а в прошлом – вице-чемпионка Европы по ездовому спорту. Ну а еще она очень хороша собой.

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