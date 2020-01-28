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Тайна Кокорина. За что «Зенит» выгнал Александра
Никто не знает.
Осенью прошлого года Саша Кокорин вышел из тюрьмы, где страдал целый год. После освобождения форвард благодарил «Зенит» за поддержку, обещал играть бесплатно (дали, по инсайду Уткина, 20 тысяч рублей в месяц), но главное – рассчитывал помочь команде весной и стать чемпионом России.
Казалось, все идет замечательно: в Питере все ждали, когда поправится Малком и когда Кокорину разрешат играть в РПЛ. Саша вместе с основой сгонял на сборы в Доху, положил там шикарную банку через себя, искрил в контрольных матчах, но его внезапно отправили в Сочи. Представитель Александра (отчим Кирилл Логинов) уверяет, что «Зенит» поступил с нападающим невероятно мерзко. Клуб даже не предупредил Сашу об аренде, а просто поставил перед фактом: Кокорин якобы прочитал новость в интернете и удивился.
Судя по всему, психика Александра была уже на грани. Форвард и так настрадался после эпического удара стулом, поэтому оказался совершенно не готов, что с ним начнут обращаться как с рабом. Кокорин моментально забанил для себя название последнего клуба в таблице РПЛ и наотрез отказался за него играть. На первый план вышли гордость и самолюбие, поэтому ближайшие полгода Александр побарахтается в ПФЛ с «Зенитом»-2. Евро-2020 гарантированно пройдет без бывшего резидента исправительной колонии № 4 Белгородской области.
В этой истории не хватает ровно одной детали – позиции клуба. Кокорин миллион раз дал понять, что хочет играть за «Зенит». Семак уверял, что Саша нужен команде. Партнеры (например, потенциальный конкурент Азмун) вписывались за страйкера. И только президент Александр Медведев бубнил ерунду, якобы аренда в «Сочи» согласована, а в товарняках Кокорин играет лишь для того, чтобы набрать форму перед переездом в новый клуб.
«Зенит» обязан объяснить, почему Саша резко стал изгоем. Дело точно не в деньгах – форвард не торговался за контракт. Репутация тоже ни при чем: в Питере сознательно топили за Кокорина в показательном деле имени Пака. Опять же, спортивные показатели Александра были в норме – это много раз подтверждали коучи.
Александр Кокорин и Артем Дзюба, «Зенит»Getty Images
Что же тогда случилось? Нарушение режима? Хамство в адрес начальства? Одно неосторожное слово, жест, взгляд? Пока что никто не в курсе, но «Зенит» не имеет права молчать. Иначе вся Европа будет считать, что чемпион России, который претендует на плей-офф Лиги чемпионов, держит футболистов за крепостных и расфасовывает по фарм-клубам без объяснения причин.
Прекрасная антиреклама, которая однозначно усложнит переговоры с любыми новичками. Теперь они обязательно потребуют, чтобы в контракте была жирнейшая компенсация за перевод в «Сочи». Потому что без такого пункта идти в «Зенит» просто глупо.
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