«Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований по делу – 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Дело было передано на рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее о возможных финансовых махинациях в «Локо», когда там работал Геркус, рассказал известный агент Дмитрий Селюк: «Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.

А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо поработали с бюджетом клуба, поставили везде своих людей».

Геркус работал в «Локомотиве» в 2016-2018 гг.

В 2018 году железнодорожники после 14-летнего перерыва выиграли чемпионат России.

«Тарасов вряд ли утонет». Слуцкий рассказал, кого бы спас из воды – Роналду, Месси или Тарасова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android