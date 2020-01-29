Бывший министр спорта России, экс-президент «Зенита» и РФС Виталий Мутко стал генеральным директором госкомпании «Дом.РФ».

Об этом сообщает РБК. Мутко будет курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды. Срок его полномочий рассчитан до 28 января 2025 года, он вступит в новую должность 29 января.

Ранее Мутко покинул пост вице-премьера правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

«Дом.РФ» – компания, занимающаяся реализацией государственной жилищной политики. 100% ее акций принадлежит государству.

Исинбаева и Роднина перепишут Конституцию. Почему именно они и откуда столько спортсменов в политике

Качай приложение Eurosport для iOS или Android