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Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ» и будет курировать вопросы ипотеки
Новая должность для бывшего министра.
Бывший министр спорта России, экс-президент «Зенита» и РФС Виталий Мутко стал генеральным директором госкомпании «Дом.РФ».
Об этом сообщает РБК. Мутко будет курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды. Срок его полномочий рассчитан до 28 января 2025 года, он вступит в новую должность 29 января.
- Ранее Мутко покинул пост вице-премьера правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
- «Дом.РФ» – компания, занимающаяся реализацией государственной жилищной политики. 100% ее акций принадлежит государству.
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